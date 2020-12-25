Atilla Yeşilada'dan kritik yorum! Doların yükseleceği tarihi açıkladı



Avrupa Birliği'nden gelen yaptırım tehditleri ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından alınan CAATSA yaptırım kararlı dolar kurunda yükselişi tetikliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ''Türk Lirası'na'' geçin çağrısı da istenilen sonucu vermiyor, ülkede dolarizasyon devam ediyor. Dolar kurunda yükselişin önüne geçmek ve düşüş sağlamak için Merkez Bankası bir kez daha faizleri artırma yoluna gitti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son Para Politika Kurulu toplantısında politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 17 seviyesine çıkardı.

Karar metninde enflasyona ilişkin risklere dikkat çekilerek güçlü bir sıkılaştırma kararı verildiği belirtildi. Konuyla ilgili olarak karar metninde şu ifadeler kullanıldı: "Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, 2021 yılsonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir." denildi.



Merkez Bankası önceki iki toplantısında faizi 675 baz puan artırmıştı. Böylece son toplantıyla birlikte 3 toplantıda artırım toplam 875 baz puana ulaştı.



Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada bir Youtube yayınında doların artmasında ve dolarizasyonun sürmesindeki nedenlerle ilgili konuştu. Yeşilada ilk olarak artıştan Türkiye İstatistik Kurumu'nu ( TÜİK) sorumlu tuttu. Yeşilada TÜİK verilerinin halk nezdinde güvenilir olmadığını aktaradı. TÜİK'in enflasyon verilerini ekonomistlerle paylaşması gerektiğinin altını çizden Yeşilada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) da hesap verililik açısında sorumluluk taşıması gerektiğini vurguladı. Ünlü ekonomist iki kurumun hesap vermemesinin ülkeye ciddi biçimde zarar verdiğini söyledi.



Dolar da yaşanan yükselişin TÜİK ve BDDK işle bağlı olduğunu söyleyen Yeşilada, verilere güven olmadığı ve yargıya güven kalmadığı için yurt dışında para kaçırmanın ve birikimleri yastık altında toplamanın devam ettiğini dile getirdi.



Yeşilada gerekli reformalerın ve söz konusu sorunların giderilmemesi halinde doların Ocak sonunda yeniden yükseleceğini kaydetti.

