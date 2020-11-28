Atilla Yeşilada'dan kritik dolar yorumu! Dolar için net tahmin verdi

Dolar kurunda hareketlilik devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararının ardından dolar kurunda beklenen büyük düşüş yaşanmamışrı. Dolat/TL paritesi 7.53'ü test etse de dolarda 7.5'direnci kırılamamış ve dolar 7.4'ları görmemişti. 7.6'larda seyreden dolar kuru geçtiğimiz hafta aniden yükselişe geçmiş ve haftayı 8'den kapatmıştı. Bu hafta ise dolar da hafif bir düşüş yaşandı. Dolar haftayı 7.84'den kapattı. Dolar kurunda bundan sonra neler olacağı ise merak konusu.



Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada dolar kurunda yaşanan gelişmeler ile ilgili konuştu. Yeşilada, dolar da son haftada yaşanan yükselişe dikkat çekti. Ünlü ekonomist, dolarda yaşanan yükselişin Bülent Arınç'ın istifası ile yaşanan sürece bağladı. Arınç'ın istiası ile bağlı olan konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reform söylemlerine gölge düşürdüğünü ifade etti.



Yeşilada, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın döviz kurlarını düşürmek için doğru adımlar attığına vurgu yaptı. Yeşilada, Merkez Bankası'nın aktif rasyosunun kaldırılmasının, rezerv munzam karşılık oranlarının sonlandırılmasının, buna bağlı olarak, rezerevlerin arttırılmasının küçük ama önemli adımlar olduğunu dile getirdi.



Yeşilada, dolar kurlarını düşürmek için en önemli adımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmesi gerektiğini söyledi. Ünlü ekonomist, bütçe görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapsamlı ve doyurucu reform paketi açıklaması gerektiğinin altını çizdi.



Yeşilada, dolar da daha fazla düşüşe ulaşmak için küçük bir reforma daha ihtiyaç olduğunu vurguladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun(TÜİK) enflasyon oranlarını daha net açıklaması gerektiğini ifade etti. Yeşilada, vatandaşların kafasında enflasyon oranlarının net olmadığını söyledi. Bu durumda da vatandaşların dolar birikimlerini bozdurmadığını, dolarizasyonunun sürdüğünü ve Türk Lirası'na geçiş yapılmadığını vurguladı.



Atilla Yeşilada Merkez Bankası'nın resmi faizlerini biraz daha arttırmasının lazım olduğunu dedi. Ünlü ekonomist faizlerin %18-20 aralığına çekilmesi gerektiğini ifade etti. Yeşilada, büyük bir hata yapılmaması halinde dolar kurunda büyük bir yükseliş beklemediğini söyledi.



24 Aralık'ta Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu Toplantısı var. Merkez Bankası'nın faiz arttırması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reform paketi açıklaması halinde dolar kurunda düşüş yaşana bilir.

