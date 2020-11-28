Reklam

Son Dakika

Atilla Yeşilada'dan kritik dolar yorumu! Dolar için net tahmin verdi

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada dolar kurları ile ilgili yorumlarda bulundu. Atilla Yeşilada, döviz kurlarında düşüşün yaşanması için atılması gereken adımlara dikkat çekti.

GÜNDEM 28.11.2020, 20:39
3
Atilla Yeşilada'dan kritik dolar yorumu! Dolar için net tahmin verdi
Dolar kurunda hareketlilik devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararının ardından dolar kurunda beklenen büyük düşüş yaşanmamışrı. Dolat/TL paritesi 7.53'ü test etse de dolarda 7.5'direnci kırılamamış ve dolar 7.4'ları görmemişti. 7.6'larda seyreden dolar kuru geçtiğimiz hafta aniden yükselişe geçmiş ve haftayı 8'den kapatmıştı. Bu hafta ise dolar da hafif bir düşüş yaşandı. Dolar haftayı 7.84'den kapattı. Dolar kurunda bundan sonra neler olacağı ise merak konusu.

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada dolar kurunda yaşanan gelişmeler ile ilgili konuştu. Yeşilada, dolar da son haftada yaşanan yükselişe dikkat çekti. Ünlü ekonomist, dolarda yaşanan yükselişin Bülent Arınç'ın istifası ile yaşanan sürece bağladı. Arınç'ın istiası ile bağlı olan konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reform söylemlerine gölge düşürdüğünü ifade etti.

Yeşilada, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın döviz kurlarını düşürmek için doğru adımlar attığına vurgu yaptı. Yeşilada, Merkez Bankası'nın aktif rasyosunun kaldırılmasının, rezerv munzam karşılık oranlarının sonlandırılmasının, buna bağlı olarak, rezerevlerin arttırılmasının küçük ama önemli adımlar olduğunu dile getirdi.

Yeşilada, dolar kurlarını düşürmek için en önemli adımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmesi gerektiğini söyledi. Ünlü ekonomist, bütçe görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapsamlı ve doyurucu reform paketi açıklaması gerektiğinin altını çizdi.

Yeşilada, dolar da daha fazla düşüşe ulaşmak için küçük bir reforma daha ihtiyaç olduğunu vurguladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun(TÜİK) enflasyon oranlarını daha net açıklaması gerektiğini ifade etti. Yeşilada, vatandaşların kafasında enflasyon oranlarının net olmadığını söyledi. Bu durumda da vatandaşların dolar birikimlerini bozdurmadığını, dolarizasyonunun sürdüğünü ve Türk Lirası'na geçiş yapılmadığını vurguladı. 

Atilla Yeşilada Merkez Bankası'nın resmi faizlerini biraz daha arttırmasının lazım olduğunu dedi. Ünlü ekonomist faizlerin %18-20 aralığına çekilmesi gerektiğini ifade etti. Yeşilada, büyük bir hata yapılmaması halinde dolar kurunda büyük bir yükseliş beklemediğini söyledi.

24 Aralık'ta Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu Toplantısı var. Merkez Bankası'nın faiz arttırması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reform paketi açıklaması halinde dolar kurunda düşüş yaşana bilir.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 28 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 9 20
4. Gaziantep FK 10 15
5. Başakşehir 10 14
6. Karagümrük 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Kasımpaşa 9 12
10. Rizespor 9 12
11. Malatyaspor 9 12
12. Hatayspor 7 12
13. Trabzonspor 10 12
14. Göztepe 8 11
15. Sivasspor 8 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 8 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. İstanbulspor 10 18
4. Ankara Keçiörengücü 10 18
5. Tuzlaspor 9 18
6. Samsunspor 10 17
7. Altay 9 16
8. Giresunspor 10 16
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 10 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 11 10
14. Menemen Belediyespor 9 9
15. Bandırmaspor 10 8
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Liverpool 10 21
2. Tottenham 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 9 17
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. Man City 9 15
9. West Ham 9 14
10. Wolverhampton 9 14
11. Newcastle 10 14
12. M. United 8 13
13. Arsenal 9 13
14. Crystal Palace 10 13
15. Leeds United 9 11
16. Brighton 10 10
17. Burnley 9 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 11 15
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Elche 9 13
9. Athletic Bilbao 9 12
10. Valencia 11 12
11. Getafe 9 12
12. Real Betis 10 12
13. Barcelona 8 11
14. Osasuna 9 11
15. Deportivo Alaves 10 10
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Levante 10 8
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7