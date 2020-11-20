Atilla Yeşilada'dan kritik dolar analizi! Net dolar tahminini açıkladı



Dolar kurunda 2 haftadır düşüş sürüyor. Önce Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın başkanının değişmesi ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını doların ateşini düşürdü. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik reform açıklamaları dolar da düşüşü daha da düşürdü.



Dolar da düşüşün bir diğer nedeni de piyasaların Merkez Bankası'nın faiz artıracağı beklentisiydi. Beklenen gibi de oldu Ekim ayında politika faizini yüzde 10. 25 oranında sabit tutan Merkez Bankası, Naci Ağbal Başkanlığı’nda gerçekleşen ilk PPK toplantısında keskin bir faiz artışına gitti. Politika faizi kurul tarafından alınan kararla 475 baz puan artırıldı. Böylece Merkez Bankası faiz politikası yüzde 15’e çıkartıldı. 19 Kasım'da güne 7.7'den başlayan dolar, kararın açıklanmasının ardından 7.54'e kadar düştü. Ancak dolar da düşüş kısa sürdü, dolar günü 7.62'den kapattı.



Dolar düşecek mi? Dolar yükselecek mi? bu sorular en çok merak edilen konuların başında geliyor. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan dolar ile ilgili dikkat çeken bir yorum geldi. Yeşilada, piyasaların Merkez Bankası'nın son kararını olumlu karşıladığını ancak bu kararın tek başına yetersiz olduğunu vurguladı. Yeşilada, ayrıca TÜİK'in yapısının değiştirilip gerçek enflasyon konusunda halkın ikna edilmesi gertektiğini söyledi. Ünlü Ekonomist ''Güven arttırıcı tedbir olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve ya Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'In yabancı yatırımcılarla konferans yapmasının önemli olacağını ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'un (BDDK) yapısının değiştirilmesi, bankacılık kanununda Türkiye aleyhine rapor yazanların soruşturlmaya alınması kararının kaldırılması lazım'' dedi.



Bu durumda Dolar kurunun 75'de duracağı hatta 7,2'ye kadar kadar düşeceğinin altını çizdi. Yeşilada dolar da daha da düşüş yaşamak için daha geniş adımların atılması gerektiğini de dile getirdi.

