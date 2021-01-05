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Atilla Yayla'dan Melih Bulu yorumu! "Boğaziçi'nin en liberal rektörü"
Prof. Dr. Atilla Yayla, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne atanması hakkındaki yaptığı değerlendirme ile dikkat çekti.
GÜNDEM 05.01.2021, 00:25
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması sonrasında kamuoyunda farklı çevrelerden dikkat çeken değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.
Türkiye'de liberal düşüncenin önemli temsilcilerinden Prof. Dr. Atilla Yayla da Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması hakkında sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu.
Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi tarihine 'en liberal düşünceli rektör' geçtiğini kaydeden Yayla, şu ifadeleri kullandı:
"Melih Bulu siyasete Liberal Demokrat Parti'de başladı. Sonra bir süre Ak Parti' de çalıştı. En sonunda akademik hayatı tercih etti. Muhtemelen Boğaziçi'nim gördüğü en liberal rektör olacaktır."
Melih Bulu siyasete Liberal Demokrat Parti'de başladı. Sonra bir süre Ak Parti' de çalıştı. En sonunda akademik hayatı tercih etti. Muhtemelen Boğaziçi'nim gördüğü en liberal rektör olacaktır.
— atilla yayla (@atilla_yayla) January 4, 2021
Melih Bulu siyasete Liberal Demokrat Parti'de başladı. Sonra bir süre Ak Parti' de çalıştı. En sonunda akademik hayatı tercih etti. Muhtemelen Boğaziçi'nim gördüğü en liberal rektör olacaktır. pushfn('ads'); — atilla yayla (@atilla_yayla) January 4, 2021
Türkiye'de liberal düşüncenin önemli temsilcilerinden Prof. Dr. Atilla Yayla da Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması hakkında sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu.
Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi tarihine 'en liberal düşünceli rektör' geçtiğini kaydeden Yayla, şu ifadeleri kullandı:
"Melih Bulu siyasete Liberal Demokrat Parti'de başladı. Sonra bir süre Ak Parti' de çalıştı. En sonunda akademik hayatı tercih etti. Muhtemelen Boğaziçi'nim gördüğü en liberal rektör olacaktır."
Melih Bulu siyasete Liberal Demokrat Parti'de başladı. Sonra bir süre Ak Parti' de çalıştı. En sonunda akademik hayatı tercih etti. Muhtemelen Boğaziçi'nim gördüğü en liberal rektör olacaktır.
— atilla yayla (@atilla_yayla) January 4, 2021
Melih Bulu siyasete Liberal Demokrat Parti'de başladı. Sonra bir süre Ak Parti' de çalıştı. En sonunda akademik hayatı tercih etti. Muhtemelen Boğaziçi'nim gördüğü en liberal rektör olacaktır. pushfn('ads'); — atilla yayla (@atilla_yayla) January 4, 2021
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