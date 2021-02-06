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Atilla Szalai: Hayal kırıklığı oldu
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Atilla Szalai, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 06.02.2021, 22:23
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Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde Galatasaray'a 1-0 yenildi.
Derbi sonrası Fenerbahçeli Atilla Szalai yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Bizim için bu maç hayal kırıklığı oldu. Kazanmayı çok istedik. Her şeyimizi verdik ama gol bulamadık. Kafamızı kaldırmak ve çalışmak durumundayız. Hedefimiz var ve bu hedef uğruna her şeyimizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Derbi sonrası Fenerbahçeli Atilla Szalai yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Bizim için bu maç hayal kırıklığı oldu. Kazanmayı çok istedik. Her şeyimizi verdik ama gol bulamadık. Kafamızı kaldırmak ve çalışmak durumundayız. Hedefimiz var ve bu hedef uğruna her şeyimizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.
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