Atiba'nın yıldızlaştığı maçta Kartal Başakşehir'i eli boş gönderdi
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Atiba'nın yıldızlaştığı maçta Beşiktaş rakibini 3-2 mağlup etti.
GÜNDEM 21.11.2020, 21:04
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, attığı bir gol yaptığı asistle karşılaşmaya damgasını vurdu.
Siyah-beyazlılar, 44. dakikada Atiba Hutchinson, 45+1. dakikada Cyle Larin ve 72. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar'ın golleriyle galibiyete uzandı. Başakşehir'in golleri ise 81. ve 90+3. dakikada Gulbrandsen'den geldi.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 13'e yükseltirken, Medipol Başakşehir haftayı 13 puanla kapattı.
Karşılaşmanın 67. dakikasında sarı kart gören Dorukhan Toköz, 10. haftada oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.
Turuncu-lacivertlilerin deneyimli oyuncusu Mehmet Topal da penaltıya sebebiyet verdiği pozisyonun ardından 71. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Siyah-beyazlılar, 44. dakikada Atiba Hutchinson, 45+1. dakikada Cyle Larin ve 72. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar'ın golleriyle galibiyete uzandı. Başakşehir'in golleri ise 81. ve 90+3. dakikada Gulbrandsen'den geldi.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 13'e yükseltirken, Medipol Başakşehir haftayı 13 puanla kapattı.
Karşılaşmanın 67. dakikasında sarı kart gören Dorukhan Toköz, 10. haftada oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.
Turuncu-lacivertlilerin deneyimli oyuncusu Mehmet Topal da penaltıya sebebiyet verdiği pozisyonun ardından 71. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
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