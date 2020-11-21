Atiba'nın yıldızlaştığı maçta Kartal Başakşehir'i eli boş gönderdi

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, attığı bir gol yaptığı asistle karşılaşmaya damgasını vurdu.

Siyah-beyazlılar, 44. dakikada Atiba Hutchinson, 45+1. dakikada Cyle Larin ve 72. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar'ın golleriyle galibiyete uzandı. Başakşehir'in golleri ise 81. ve 90+3. dakikada Gulbrandsen'den geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 13'e yükseltirken, Medipol Başakşehir haftayı 13 puanla kapattı.

Karşılaşmanın 67. dakikasında sarı kart gören Dorukhan Toköz, 10. haftada oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Turuncu-lacivertlilerin deneyimli oyuncusu Mehmet Topal da penaltıya sebebiyet verdiği pozisyonun ardından 71. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

