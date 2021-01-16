Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’'nde final sınavları tamamlandı. Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM 16.01.2021, 09:37
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Atatürk Üniversitesi AÖF sınavları 4 Ocak'ta başlamıştı.
Sınavlar 15 Ocak'ta sona erdi.
ATA AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı.
AÖF ize sınavları geçtiğimiz yıl 11 Aralık'ta tamamlanmıştı.
Sınav sonuçları ise 10 gün sonra açıklanmıştı.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarının 10 gün içinde açıklanması bekleniyor.
Sınavlar 15 Ocak'ta sona erdi.
ATA AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı.
AÖF ize sınavları geçtiğimiz yıl 11 Aralık'ta tamamlanmıştı.
Sınav sonuçları ise 10 gün sonra açıklanmıştı.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarının 10 gün içinde açıklanması bekleniyor.
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