Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki imar plan değişiklikleri iptal

Ankara Çukurambar'da, TOKİ’ye devredilen ve satışa çıkartılan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde Atatürk'ün mirasına aykırı konut ve ticarete ilişkin plan değişikliği yapılamayacağına karar verdi. Bu arazideki bir arsa ABD'ye Büyükelçilik yapılmak üzere satılmış, çürümeye terk edilen Ankapark da aynı arazi üzerinde yapılmıştı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki alanlarda yapılan imar planlarına ilişkin dava açtı. Ankara 4'üncü İdare Mahkemesi de plan değişikliklerini iptal etti.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, mahkeme kararında, “AOÇ arazisinin halkın ortak kullanımına hizmet edecek şekilde düzenlenmesi gerekirken kamu yararına uygun olmayan bir düzenleme yapıldığını, imar düzenlemesinin AOÇ'nin kuruluşuna ve Atatürk'ün mirasına uygun olmadığını” belirtti.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Kararkuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliği alanlarını talan eden tüm plan değişikliklerini yargıya taşıdık ve taşımaya devam edeceğiz. Sadece Atatürk Orman Çiftliği talanına yönelik 150 davamız devam ediyor. AOÇ kanununa Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı tüm kullanımlar suçtur.

Yargı, halka bir kez daha gerçeği söyledi. Alan Atatürk Orman Çiftliği alanıdır, ticaret ve konuta açılmaz. Halka yalan söylemek suçtur, mahkeme, halka gerçekleri söylemeyenlere bir kez daha ders verdi. Alan Atatürk Orman Çiftliği alanıdır, ticaret ve konuta açılmaz’’ ifadelerini kullandı.

