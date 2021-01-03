Atatürk Havalimanında hurdaya ayrılan uçaklar satışa çıkarıldı

Atatürk Havalimanı apronunda bulunan ve tescilden terkin edilerek hurdaya ayrılan 9 adet hava aracı satışa çıkarıldı.

İhaleye katılmak isteyenlerin ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Evrak Müdürlüğüne 14 Ocak 2021 günü saat 14.00’e kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale, 14 Ocak 2021 günü saat 14.30’da Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

