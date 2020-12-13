Ataol Behramoğlu '65 yaş yasağı keyfi' deyip dava açtı

Şair ve yazar Ataol Behramoğlu, 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına karşı dava açtığını duyurdu. 78 yaşında olan Ataol Behramoğlu, söz konusu yasağın, anayasanın ve temel insan haklarının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti.



Ataol Behramoğlu, kısıtlamanın bilimsel bir gerekçesi olmadığını savunarak, “Başka hiçbir ülkede böyle bir uygulama yoktur. Bir grup insanın bu keyfi uygulamayla yaşam haklarını sınırlamak haksızlıktır. Üstü örtülü olarak da olsa, ‘zaten şunun şurasında ne kadar ömrünüz var, dışarıda ne yapacaksınız, oturun oturduğunuz yerde’ demektir. Evde oturma döneminde bu yaş gruplarından insanlar arasında kovid’den ölümlerde eksilme olmadığı gibi normal ölümlerinde artış olduğundan kuşku duymuyorum” ifadelerini kullandı.



65 yaş ve üstü vatandaşların, yöneticilerin oyuncağı olmadığını belirten Ataol Behramoğlu, “Bu yaş gruplarından insanları, lütfedilip izin verilen saatlerde topluca gördüğümde, yalıtılmış, toplum dışına atılmış görünümleri beni üzüyor” dedi.

