Atalanta, Milan'ı farklı yendi
İtalya Serie A'nın 19. haftasında lider Milan, evinde Atalanta'ya 3-0 mağlup oldu ve 2 hafta sonra kaybetti.
GÜNDEM 23.01.2021, 23:55
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri; 26'da Cristian Romero, 53'te penaltıdan Josip Ilicic ve 77'de Zapata attı.
Bu sonuçla 43 puanda kalan Milan, liderliğini sürdürürken Atalanta, 36 puanla 4. sırada yer aldı.
Koronavirüse yakalanan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karantinada olduğu için karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla 43 puanda kalan Milan, liderliğini sürdürürken Atalanta, 36 puanla 4. sırada yer aldı.
Koronavirüse yakalanan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karantinada olduğu için karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
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