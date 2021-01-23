Atalanta, Milan'ı farklı yendi

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri; 26'da Cristian Romero, 53'te penaltıdan Josip Ilicic ve 77'de Zapata attı.

Bu sonuçla 43 puanda kalan Milan, liderliğini sürdürürken Atalanta, 36 puanla 4. sırada yer aldı.

Koronavirüse yakalanan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karantinada olduğu için karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

