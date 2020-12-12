Reklam

Son Dakika

Astsubay başvuru şartları neler? TSK'dan astsubay alımı açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde istihdam edilecek astsubay alımları için açıklama geldi. Astsubay başvuruları 25 Aralık’a kadar devam edecek.

GÜNDEM 12.12.2020, 11:29
Astsubay başvuru şartları neler? TSK'dan astsubay alımı açıklaması!
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Astsubay olarak çalışmak isteyen vatandaşlar için duyuru Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre muvazzaf astsubay alımı yapılacak.
Çeşitli branşlarda hem kadın ve hem erkeklerin başvuru yapabileceği astsubaylık şartlar ise şöyle...

(1) 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak1995 ve daha sonraki doğumlular),
(b) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993ve daha sonraki doğumlular),
(2) Yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1)'degösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (yurt içi eş değer programlar dikkatealınmayacak, lisans mezunu adayların mezun olduğu program kaynak okul programı olarak kabuledilecek, lisans mezunu adayların mezun olduğu ön lisans programları kaynak okul programı olarakkabul edilmeyecektir.)
(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO(1)'de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK)onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar; başvuru ekranından “EğitimBilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle' butonuna tıklayarak açılanpenceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle' düğmesine tıklayarak girdiği bilgilerikaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel.Yükle'butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusubelgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
(4) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 Ön Lisans puanı en az 60 olanlar,2019 ve 2020 KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların enyüksek KPSS P3 puanı esas alınacak, lisans mezunlarının KPSS P93 puanları astsubay teminindegeçerli olmayacak, 2018 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul edilmeyecektir.)
(5) Bando sınıfına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardanMSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavından en az 50 puan alanlardeğerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla Bando sınıfına müracaat edecek adaylar, ikinci seçimaşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumundaikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.
(6) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
(7) Askerlik hizmeti devam etmekte olan Yedek Subay/Yedek Astsubay, erbaş ve erler,
(8) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),
(9) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler başvurabilecektir.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 12 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 11 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Göztepe 11 18
6. Kasımpaşa 12 18
7. Karagümrük 11 17
8. Konyaspor 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Başakşehir 11 15
11. Hatayspor 9 15
12. Malatyaspor 10 13
13. Trabzonspor 11 13
14. Antalyaspor 11 13
15. Rizespor 10 12
16. Sivasspor 10 10
17. Kayserispor 10 9
18. Erzurumspor 11 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 13 24
2. Tuzlaspor 12 24
3. Altınordu 13 24
4. Giresunspor 13 23
5. Adana Demirspor 12 22
6. Samsunspor 12 21
7. Altay 12 20
8. İstanbulspor 11 18
9. Bursaspor 13 17
10. Menemen Belediyespor 12 14
11. Balıkesirspor 11 14
12. Boluspor 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Ümraniye 13 13
15. Adanaspor 9 12
16. Bandırmaspor 13 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 13 1
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 11 22
4. Leicester City 11 21
5. West Ham 12 20
6. Southampton 11 20
7. M. United 10 19
8. Man City 10 18
9. Everton 11 17
10. Wolverhampton 11 17
11. Crystal Palace 11 16
12. Aston Villa 9 15
13. Newcastle 10 14
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 11 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 11 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Cádiz 12 18
6. Sevilla 10 16
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Elche 10 14
11. Eibar 12 14
12. Deportivo Alaves 12 14
13. Valencia 12 13
14. Athletic Bilbao 11 13
15. Getafe 11 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 11 11
19. Osasuna 12 11
20. Huesca 12 8