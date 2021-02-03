AstraZeneca aşısı 65 yaş üstüne önerilmedi

Fransa Bilim Kurulu, AstraZeneca aşısının kullanılmasını görüşmek için bugün toplandı.

Toplantıda, aşının ülkede kullanılması onaylanırken 65 yaş üzeri kişilere etkinliğine dair yeterli veri bulunmadığı, bu nedenle şimdilik 65 yaş altı kişilere uygulanması önerildi.



Oxford Üniveristesi, henüz yayınlanmamış yeni araştırmanın sonuçunun, İngiltere'nin ikinci doz aşıları 12 hafta sonra yapma kararını desteklediğini belirtti.

Araştırma, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da yürütülen deneylerin sonuçlarına dayanıyor.

18 ile 55 yaş arasındaki gönüllülerde ikinci dozun daha geç yapılmasının bağışıklığı artırdığı görüldü. Önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenen bilimsel makaleye göre ikinci doz 12 haftadan sonra yapıldığında aşının etkinliği yüzde 82,4'e çıkıyor. İkinci doz 6 haftadan kısa sürede yapıldığında ise yüzde 54,9'a düşüyor.



Böylece BioNTech-Pfizer ve Moderna şirketlerinin geliştirdiği aşılardan sonra AstraZeneca Fransa'da onay alan üçüncü aşı oldu.

Söz konusu aşı, hemşire ve doktorların yanı sıra eczacılar ve ebeler tarafından da yapılabilecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 29 Ocak'ta Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) AstraZeneca'nın COVID-19’a karşı geliştirdiği aşının kullanılmasına ilişkin tavsiye kararını onaylamıştı.

