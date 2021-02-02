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Aston Villa - West Ham United ne zaman saat kaçta oynanacak?
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Aston Villa ezeli rakibi West Ham United'ı konuk edecek. İşte maçın saati ve muhtemel 11'leri...
GÜNDEM 02.02.2021, 13:48
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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor.
22. hafta maçında Aston Villa ile West Ham United kozlarını paylaşacak.
İki ezeli takımın oynayacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyordu.
Aston Villa - West Ham United maçı 3 Şubat Çarşamba günü günü saat 23:15'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; Luiz, McGinn; Traore, Barkley, Grealish; Watkins
West Ham United: Fabianski; Coufal, Dawson, Ogbonna, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Benrahma, Fornals; Antonio
.
22. hafta maçında Aston Villa ile West Ham United kozlarını paylaşacak.
İki ezeli takımın oynayacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyordu.
Aston Villa - West Ham United maçı 3 Şubat Çarşamba günü günü saat 23:15'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; Luiz, McGinn; Traore, Barkley, Grealish; Watkins
West Ham United: Fabianski; Coufal, Dawson, Ogbonna, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Benrahma, Fornals; Antonio
.
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