Aston Villa - West Ham United ne zaman saat kaçta oynanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor.

22. hafta maçında Aston Villa ile West Ham United kozlarını paylaşacak.

İki ezeli takımın oynayacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyordu.



Aston Villa - West Ham United maçı 3 Şubat Çarşamba günü günü saat 23:15'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; Luiz, McGinn; Traore, Barkley, Grealish; Watkins

West Ham United: Fabianski; Coufal, Dawson, Ogbonna, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Benrahma, Fornals; Antonio

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