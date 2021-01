Asr-ı Saâdet mutfağı nasıldı? Peygamberimizin en çok sevdiği yemekler

Hz. Peygamberin yemekte aradığı en önemli özellik helal ve temiz oluşu idi.

Vücuda yararlı olmayan her türlü beslenme şeklinden kaçınırdı.

Yemek seçmez ve yemeğe kusur bulmazdı. Yemeğe aşırı düşkünlüğü de yoktu. Yemeyeceği bir şey olursa sevmiyorum demez nimete şükür sebebiyle yemiyorum derdi.

Arpa unundan yapılmış ekmeği tercih eder has undan ekmek tercih etmezdi. Beyaz undan yemeyişi buğday ununun zararlı oluşundan değil beyaz undan ekmeklerin pahalı oluşundan kaynaklanmıştır.

Alıştığı miktardan fazla yemek yemez salata, turşu baharat vb için bir kap bulundurmazdı.

Efendimiz SAV hafif yiyecekleri tercih eder en fazla iki öğün yemek yerlerdi.

Hafif yiyecek olarak hurmayı tercih etmişlerdi.

Akşam yemeğini aksatmaz genelde akşam namazından hemen sonra yerdi.

İyice doymadan sofradan kalkılmasını öğütler misafirlikte kendisine yapılan ikramları severek yerdi.

Hurma, sirke ve eti çok sever ashabına da sık sık bu üç nimet hakkında nasihatlerde bulunurdu.

Misal olarak Hz. Peygamber "Sirke ne güzel katıktır, Ya Rabbi, sirkeyi mübarek kıl. Zira o benden önceki peygamberlerin de katığı idi. Sirke bulunan ev, muhtaç duruma düşmez" buyurmuştur.

Et konusunda ise kendisine et çorbası ve kabak yemeği ikram eden bir terzinin evinde kabağı iştahla yemiş bir başka davette et ikram edilince "et, dünya ve cennet yemeklerinin şahıdır" buyurmuştur.

Bir başka ortamda da hurma varsa başka katığa ihtiyaç yoktur anlamında "hurma bulunmayan ev, yemeksiz (katıksız) ev gibidir." buyurmuştur.

Rivayetlere göre Efendimiz aleyhisselamın yediği yemeklerden bir kaçı şöyle sıralanmıştır.

* Koyunun ön kolu ve sırt eti* Pirzola* Kebap* Tavuk* Toy kuşu* Et çorbası*Tirit*Kabak* Zeytin yağı* Çökelek* Kavun* Helva* Bal* Hurma* Pazı* Anber balığı

Siyer kitaplarında Peygamber Efendimiz 'in meyve olarak kavun, karpuz, salatalık, üzüm ayva, acur ve misvak ağacının meyvesini tercih ettiğini görüyoruz.

Kabak, pazı, soğan, sarımsak, pırasa, mantar ve şalgam en çok tercih ettiği sebzeler arasında yer alırdı.

Asr-ı Saadet döneminin içeceklerinin başında bal şerbeti, hurma ve kuru üzüm şırası ve süt gelmekteydi.

Çorba Peygamberimizin sofrasının sevilen bir yemeğiydi. Ceşîşe, hazîre, herîse ve pazılı arpa çorbası çokça tüketilen çorbalardandı.

Resûlullah zamanında şeker kamışından elde edilen şeker tüketilir, düğünlerde badem ve şeker misafirlerin üzerine saçılırdı.

Hz. Peygamber, bir seferinde deve kuşu yumurtası yedi. Medine’de tavuklar sokakta gezerdi. Kuşkusuz tavuk yumurtası, tüketilen önemli bir gıdaydı. Medine’de peynir bilinmez, lor (keş, çökelek) tüketilirdi. Deve, koyun ve keçi sütü en çok içtiği süt çeşitlerindendi.

Medine'ye kudret helvası geldiğinde mutlaka Efendimize de ikram edilirdi.