Aslan son şampiyonu devirdi!
Süper Lig'in ikinci haftasında Medipol Başakşehir evinde Galatasaray'a 2-0 yenildi.
GÜNDEM 20.09.2020, 21:35
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Sarı-kırmızlılar, ligde ikinci maçında da galibiyetle ayrıldı. Medipol Başakşehir ise yine puanla tanışamadı.
Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı.
Zorlu maçta Galatasaray rakibini 2-0 yenmeyi başardı.
Sarı-kırmızlı ekibin gollerini 14. dakikada penaltıdan Falcao, 76. dakikada da Belhanda attı.
İlk iki maçından da galibiyetle ayrılan Galatasaray, puanını 6'ya yükseltti. Ligin ilk haftasında Atakaş Hatyspor'a yenilen son şampiyon Medipol Başakşehir ise yine puanla tanışamadı.
Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı.
Zorlu maçta Galatasaray rakibini 2-0 yenmeyi başardı.
Sarı-kırmızlı ekibin gollerini 14. dakikada penaltıdan Falcao, 76. dakikada da Belhanda attı.
İlk iki maçından da galibiyetle ayrılan Galatasaray, puanını 6'ya yükseltti. Ligin ilk haftasında Atakaş Hatyspor'a yenilen son şampiyon Medipol Başakşehir ise yine puanla tanışamadı.
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