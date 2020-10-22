Askıda iyilik yayılıyor! Askıda ekmek nedir ve ne zaman ortaya çıktı?



Kültürlerin ve toplumların gelişimiyle günümüzdeki son halini alan ekmeğin serüveni, 2,5 milyon yıl öncesine kadar dayanıyor.

İnsanoğlunun bilinen en eski gıda maddelerinden olan buğday, zahmetli bir yolculuğun ardından sofralarımıza ekmek olarak gelmektedir.

O günden bu güne ekmek kültürü hayra dönüşmüş şekilde yaşadığımız asra kadar ulaşmış durumda.

Bu hayır müesseselerinden biri de " Askıda Ekmek" uygulaması

Günümüzde daha yeni ortaya çıkmış gibi görünse de askıda ekmek bağışının kökeni Osmanlı’ya kadar dayanıyor.

Maddi durumu iyi olan vatandaşların, ihtiyaç sahibi kimseleri incitmeden yardım etmelerini sağlayan bu uygulama günden güne popülerliğini arttırmakta.

Osmanlıdan günümüze miras olarak gelen askıda ekmek uygulaması şu şekilde yapılmaktadır.

Ekmek almak için fırına giden vatandaşlar kendilerinin ihtiyacı kadar ekmek aldıktan sonra ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için gönüllerinden geçen ekmek sayısının parasını ödeyip ekmekleri fırına bırakıyor.

Fırın sahibi de fazladan ücretini aldığı ekmekleri askıya asarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

İhtiyaç sahibi vatandaşlar ise fırına geldiğinde ücret ödemeden ekmek alabiliyor.

Bu uygulamada hayır yapan kişi ve hayrı alan kişi birbirini görmüyor ve böylelikle ihtiyaç sahibi kimselerin de gururu incinmemiş oluyor.

Askıda ekmek uygulaması ilk olarak İstanbul’da uygulamaya sokulmuştu.

Oluşturulan hayır zinciri ülkenin hemen her şehrinde sorunsuz şekilde devam ediyor.

Bu sayede toplum içinde sosyal yardımlaşma artarken, manevi açıdan da insanlara katkıda bulunuyor.

