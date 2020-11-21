Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli alımları ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelendiği dün duyurulmuştu.



MSB sosyal medya aracılığı ile yaptığı açıklamada "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir" denilmişti...

Duyuru metnine ise http://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşılacak.



Öte yandan MSB bedelli askerlerin sevklerinin daha önce belirlenen 19-21 Kasım 2020 tarihlerinde olacağı duyurdu.

Daha önce yapılan tercih erteleme işleminin geçerli olmayacak ve terhisler planlanan tarihlerde yapılacak

