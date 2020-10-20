Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik sevk tarihleri ne zaman?

Kasım ayında askere gidecek vatandaşların heyecanlı bekleyişleri devam ediyor.

Askere gidecekler,a skerlik yerlerini e-Devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebiliyor.

Ayrıca vatani görevini yapmak isteyenler, ilk önce yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında koronavirüs testini yaptıracaklar.



Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 30 Ekim 2020

Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi): 21 Kasım 2020

Erbaş/Er (2nci Grup): 25 Kasım 2020

Erbaş/Er (3ncü Grup): 24 Aralık 2020

