Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik sevk tarihleri ne zaman?
2020 Kasım celbi ile askere gidecek vatandaşlar, Milli Savunma Bakanlığı’nın yapacağı askerlik yerlerine ilişkin açıklamayı beklerken MSB'den tarihle ilgili flaş bir açıklama geldi
GÜNDEM 20.10.2020, 10:37
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Kasım ayında askere gidecek vatandaşların heyecanlı bekleyişleri devam ediyor.
Askere gidecekler,a skerlik yerlerini e-Devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebiliyor.
Ayrıca vatani görevini yapmak isteyenler, ilk önce yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında koronavirüs testini yaptıracaklar.
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;
Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 30 Ekim 2020
Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi): 21 Kasım 2020
Erbaş/Er (2nci Grup): 25 Kasım 2020
Erbaş/Er (3ncü Grup): 24 Aralık 2020
Askere gidecekler,a skerlik yerlerini e-Devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebiliyor.
Ayrıca vatani görevini yapmak isteyenler, ilk önce yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında koronavirüs testini yaptıracaklar.
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;
Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 30 Ekim 2020
Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi): 21 Kasım 2020
Erbaş/Er (2nci Grup): 25 Kasım 2020
Erbaş/Er (3ncü Grup): 24 Aralık 2020
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