Askerlik borçlanması nasıl yapılır? 18 ay erken emeklilik mümkün mü?

Çalışan sigortalı erkeklere özel olarak verilen askerlik borçlanması en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Vatani hizmeti gerçekleştirmek için çalıştığı iş yerinden bir süreliğine ayrılan ve bu süre zarfında sigortası kesilen vatandaşlar nasıl erken emekli olurum konusunu internet üzerinden araştırıyor.

Vatani görevini silah altında gerçekleştiren çalışanların emekli olabilmelerini etkileyen askerlik borçlanmasının şartları neler?

Askerlik borçlanmasından yararlanabilmek için gerekli şartlar şu şekildedir.

* Çalışanların vatani görevlerini er erbaş ya da yedek subay olarak yapmaları gerekmektedir.

* Askerlik borçlanması askerlik süresi kadar geçerlidir.

* Kişi emekli olabilmek için gün sayısı yetmiyorsa bu süre için askerlik borçlanması yaparak emekli olabilir.

* Kişinin çalışmaya başlamadan önceki yıllar için de askerlik borçlanması yapılabilir.

* Askerlik borçlanması asgari ücrete göre belirlenir ve bu her yıl değişebilir

* Kişinin askerde olduğu dönemde işvereni tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na ( SGK) prim ödenmemiş olması gerekir.

* Askerlikten muaf olan sigortalılar, askerlik borçlanmasından faydalanamaz.

