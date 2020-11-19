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Askeri personel taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde askeri personeli taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6'sı askeri personel 8 kişi yaralandı.
GÜNDEM 19.11.2020, 21:04
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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi üzerinde meydana gelen kazada askeri personel taşıyan 38 VP 964 plakalı Ford marka minibüs ile 38 AS 986 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 6 askeri personel ile birlikte toplam 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri inceleme yaparken, kaza yerine gelen askeri yetkililer ise durum hakkında bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 6 askeri personel ile birlikte toplam 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri inceleme yaparken, kaza yerine gelen askeri yetkililer ise durum hakkında bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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