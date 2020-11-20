Askere gidecekler dikkat! MSB'den kritik sevk kararı

Milli Savunma Bakanlığı 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelendiği duyuruldu.

MSB sosyal medya aracılığı ile yaptığı açıklamada "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir."

Duyuru metnine ise http://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşılacak.

