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Aşılarda mutant virüs korkusu! Etki oranları tedirgin ediyor
Tüm dünyada etkisini sürdürürken koronavirüs salgınına dair geliştirilen aşıların mutasyona uğramış virüse karşı etki oranının düşük olduğu ifade ediliyor.
GÜNDEM 31.01.2021, 10:23
Dünya genelinde devam eden koronavirüs salgınının etkisi sürerken virüse karşı geliştirilen aşıların etki oranı merak konusu oldu.
Koronavirüs salgını sürecinde geliştirilen aşılara umut verici olarak bakılırken ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen mutasyona uğramış koronavirüsünün yeni türüne karşı aşıların etki oranını düşürdüğü tespit edildi.
Son olarak Novavax ve Johnson & Johnson firmalarının geliştirdiği yeni aşılar virüse karşı etkililik bakımından umut verdi. Ancak bu firmaların son paylaştığı veriler mustasyonlu virüsler üzerinde aşıların etki oranının azaldığını gösterdi.
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de, “Virüsün mutasyonlu hali aşıların etkisini azaltıyor” dedi. Fauci “Görünen o ki, zorlanacağız” ifadelerini kullandı.
AŞILARIN MUTANT VİRÜSE KARŞI ETKİ ORANI DÜŞÜK
Novavax’ın verilerine göre firmanın aşısının Güney Afrika halkı üzerindeki etki oranının yüzde 50 olduğu kaydedilirken aynı aşı İngiltere’deki deneylerde ise yüzde 89,3 oranında etkili oldu.
Johnson & Johnson firması da geliştirdikleri aşının üç kıtada yapılan deney sonuçlarına göre etkililik oranının ortalama yüzde 66 olduğunu açıkladı.
Ancak Johnson & Johnson aşısının Amerika’ya ilk Güney Afrika virüsünün ulaşmasının öncesindeki etki oranı yüzde 72 olarak kaydedilirken, aynı aşı Güney Afrika’daki deneylerde enfeksiyon oranını düşürmede sadece yüzde 57 oranında etkili oldu.
Amerikan firması Pfizer’in yöneticisi Albert Bourla da geliştirdikleri aşının virüsün yeni türlerine karşı etkisinin azalmasının “oldukça muhtemel” olduğunu söyledi.
Johnson & Johnson firmasının geliştirilmesinde rol alan Harvard Üniversitesi’nden araştırmacı Dr. Dan Barouch Güney Afrika, İngiltere, Brezilya ve Amerika gibi çeşitli bölgelerde gözlemlenen mutasyonlu virüse dikkat çekerek, “Bu artık farklı bir pandemi” ifadesini kullandı.
Koronavirüs salgını sürecinde geliştirilen aşılara umut verici olarak bakılırken ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen mutasyona uğramış koronavirüsünün yeni türüne karşı aşıların etki oranını düşürdüğü tespit edildi.
Son olarak Novavax ve Johnson & Johnson firmalarının geliştirdiği yeni aşılar virüse karşı etkililik bakımından umut verdi. Ancak bu firmaların son paylaştığı veriler mustasyonlu virüsler üzerinde aşıların etki oranının azaldığını gösterdi.
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de, “Virüsün mutasyonlu hali aşıların etkisini azaltıyor” dedi. Fauci “Görünen o ki, zorlanacağız” ifadelerini kullandı.
AŞILARIN MUTANT VİRÜSE KARŞI ETKİ ORANI DÜŞÜK
Novavax’ın verilerine göre firmanın aşısının Güney Afrika halkı üzerindeki etki oranının yüzde 50 olduğu kaydedilirken aynı aşı İngiltere’deki deneylerde ise yüzde 89,3 oranında etkili oldu.
Johnson & Johnson firması da geliştirdikleri aşının üç kıtada yapılan deney sonuçlarına göre etkililik oranının ortalama yüzde 66 olduğunu açıkladı.
Ancak Johnson & Johnson aşısının Amerika’ya ilk Güney Afrika virüsünün ulaşmasının öncesindeki etki oranı yüzde 72 olarak kaydedilirken, aynı aşı Güney Afrika’daki deneylerde enfeksiyon oranını düşürmede sadece yüzde 57 oranında etkili oldu.
Amerikan firması Pfizer’in yöneticisi Albert Bourla da geliştirdikleri aşının virüsün yeni türlerine karşı etkisinin azalmasının “oldukça muhtemel” olduğunu söyledi.
Johnson & Johnson firmasının geliştirilmesinde rol alan Harvard Üniversitesi’nden araştırmacı Dr. Dan Barouch Güney Afrika, İngiltere, Brezilya ve Amerika gibi çeşitli bölgelerde gözlemlenen mutasyonlu virüse dikkat çekerek, “Bu artık farklı bir pandemi” ifadesini kullandı.
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