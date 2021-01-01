Aşılama ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Aşılarda alınan bir mesafe var. Şu anda yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek. Hedefimiz Çin'den 50 milyon aşı. Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim meselesi de söz konusu.'' dedi.Erdoğan, aşılamanın ne zaman başlayacağıyla ilgili ise test sürecinin devam ettiğini ve bakanlığın konuyla ilgili açıklama yapacağını belirtti.



2020 sadece bizler için değil tüm insanlık için yoğun yıl oldu. Tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu. Dün itibarıyla vefat sayısı 1 milyon 819 bin idi. Böyle bir yıl yaşadık. Zaten vaka sayısının ne kadar fazla olduğunu hesap edelim. Temennimiz o dur ki alınan tedbirler sayesinde inşallah 2021'de bu noktada bir düşüş yılı olacaktır diye düşünüyoruz. Aşılarda alınan bir mesafe var. Biz de yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek. Hedefimiz 50 milyon bunun yanında Almanya'dan bir o kadar aşı gelme durumu söz konusu. Vatandaşlarımızın bir takvim içerisinde aşıya karşı olan tutarlılığı inşallah bir temenni olarak söylüyorum, bu vaka sayılarını daha da düşürecek. İnşallah vefat sayılarını da azaltacaktır.



Ayrıca Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim de söz konusu TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor. Olumlu gelişmeler var. Aynı şekilde Rusya ile yaptığımız bir çalışma var. Bir de Türkiye'nin kendi bünyesinde yaptığı çalışmalar var. Bunlarla birlikte atacağımız adımlar tedbirlerle birlikte tüm ülkede vatandaşlarımızın bir tutarlılığı var. Biz yasakları keyfimiz için istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için istiyoruz. Çalışmalar neticesinde takvim konusu netleşecektir. Süreç devam ediyor.

