Aşıla mobil uygulaması olmadan aşı yapılmayacak!

Sağlık Bakanlığı, aşılama işlemleri için " aşıla" isimli bir uygulama geliştirerek bugün yayınlandı.

Akıllı telefonlara indirilerek kullanılabilecek aşıla mobil uygulaması ile koronavirüs aşı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" uygulaması üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak.

Aşıla mobil uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Aşıla uygulaması Apple, Android ve Huawei telefonlar tarafından indirilebilecek.

Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. Aşıla uygulaması indirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.

Sağlık Bakanlığının geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.

