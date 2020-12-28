'Aşı yaptırmayanlar vatan haini' diyen Birgün Sönmez'den yeni açıklama

Kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, katıldığı FOX TV canlı yayınında koronavirüs aşısı yaptırmayacak olan kişilerin “vatan haini” olduğunu söylemişti. Sönmez'in açıklamaları kısa sürede büyük tepki çekmişti.

FOX TV'de katıldığı canlı yayında Bingür Sönmez, “Ben aşı yaptırmam diyenler birer vatan haini” sözlerine ilişkin Hürriyet'ten İdris Emen'e konuştu. Sönmez, “Kimseyi vatan hainliği ile itham etmiyorum. Açıklamalarım amacından saptırıldı.” dedi.

Sönmez, tartışmalara neden sözleri hakkında şu açıklamayı yaptı:

Pandemi döneminde herkesin aşı olması gerekir. Devlet herkesin aşılaması için bir kanun yapamaz. Ama aşıya zorlayabilir. Toplumun yüzde 70-80’i aşılanmadan aşı başarılı olamaz. Bunu anlatmak için televizyon programına katıldım. Aslında kimseye vatan haini demek istemedim. Aşı olmanın bir vatanseverlik olduğunu vurgulamak istedim. Bunun dışında diğer sözlerimi espri olarak söyledim. Açıklamalarım amacından saptırıldı. Kimseyi vatan hainliği ile itham etmiyorum. Ama aşı kampanyasına katılmak bir vatandaşlık görevidir. Bakanlığımızın da bu konuda çok katı kurallar koymasını bekliyorum.

Prof. Bingür Sönmez: “Ben aşı yaptırmam” diyenler birer vatan haini pic.twitter.com/gbQlPz70Qz

— Millî Gazete (@milligazetecom) December 27, 2020



Prof. Sönmez,FOX TV’de canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

Prof. Bingür Sönmez: “Ben aşı yaptırmam” diyenler birer vatan haini pic.twitter.com/gbQlPz70Qz — Millî Gazete (@milligazetecom) December 27, 2020

Kimseyi aşı olması için zorlayamayız. Ama "ben aşı yaptırmam" diyenler birer vatan haini. Onlara kız bile vermeyeceğiz. Resmi dairelere giremeyecekleri. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok ama kurallar koyacağız, aşıda da kural koyacağız, devlet dairelerine bile giremeyecekler, toplu taşımadan faydalanamayacaklar, başka çaremiz yok.

