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Aşı takvimi: İlçe ilçe aşı haritası hazırlanıyor, aralık sonu başlıyor

Türkiye'nin aşı takviminde detaylar belli oluyor. Sağlık Bakanlığı ilçe ilçe aşı haritası hazırlıyor. Türkiye'de aşılama çalışmaları 25 Aralık'ta başlayacak. Aşılar 21 gün arayla iki doz yapılacak.

GÜNDEM 12.12.2020, 12:04
Aşı takvimi: İlçe ilçe aşı haritası hazırlanıyor, aralık sonu başlıyor
Sağlık Bakanlığı ilçe ilçe koronavirüs aşı haritası hazırlamaya başladı. 10-13 günlük hazırlık süresinin ardından 25 Aralık'ta aşılamaların başlaması bekleniyor. 2 doz halinde uygulanacak aşının öncelikli olarak kimlere vurulacağı da belirlendi.
Sağlık Bakanlığı, Çin ile yapılan anlaşma gereğince Türkiye’nin aldığı 10 milyon aşının, çift doz olarak ilk 5 milyon kişiye yapılmasıyla ilgili altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda aşının hangi şartlarda saklanacağı ve ilçelere nasıl dağıtılacağı belirleniyor.
Kronik hastalar ve evden çıkamayacak durumda olanlar için aşılar evlerinde yapılacak. Filyasyon ekibinde yer alan sağlıkçılarla birlikte aile hekimleri de aşılama çalışmalarında görevlendirilebilecek. Diğer aşılardaki takip sistemi, koronavirüs aşısı için de geçerli olacak. Veri tabanı oluşturulacak. Aşılanan kişilerin takibi bu veri tabanı ile yapılacak.
Bakanlık ayrıca, tüm sağlık kuruluşlarına yazı göndererek, aşı yapılacak personel listesi oluşturmalarını istedi. Bu kişiler daha önce hastalığı geçirmemiş kişilerden seçilecek.
Aşının hazırlanması, 10-13 günlük bir süre gerektiriyor. Aşıların uygulanma aşamasına gelmesi 25 Aralık’ı bulabilecek. Ardından diğer bağlantılar ve yeni alımlar gündeme gelecek. Şubat ayına gelindiğinde, dünya genelinde bir aşı fazlası yaşanabilir. Çünkü ülkelerin çoğu yapabileceklerinden fazla aşı sipariş verdi. Toplumlarda aşılama oranının 50-60 civarında olduğu hesaba katıldığında zorunlu olmadığı sürece, aşı fazlası doğabilecek.
Aşıların taşınmasında soğuk hava zinciri kullanılacak. 1403 soğuk zincir ve 15 soğuk hava deposu bulunduğu, gerekirse bu sayının arttırılabileceği belirtildi.
Daha önceki tecrübelere dayanarak, günde 300-450 bin arasında aşılama yapılabildiği bilgisi paylaşıldı. 
Çin aşısı 3 yıl buzdolabında saklanabiliyor. 2 ile 8 derecede korunabilen aşının ikinci dozu 60 yaş üstüne 21 veya 30 gün arayla, daha gençlere ise 14 gün arayla yapılacak. 2’nci dozdan sonra antikor oranının yüzde 50’nin üzerine çıktığı, Çin aşısı yaptıranların yüzde 92’sinde de antikor oluştuğu belirtiliyor.
Aşının koruma süresi 6-8 ay arasında olacak. Şubat-Mart aylarında hem toplumsal bağışıklık hem de aşı bağışıklığı nedeniyle her iki kişiden biri, salgın sisteminin dışına düşecek. Ancak nüfusun yüzde 50’sinin hasta olma olasılığı süreceği için bir süre daha dikkat etmek ve aşı yaptıranların sayısını arttırmaya çalışmak iyi bir Atercih olacak.
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