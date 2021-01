Aşı savaşı ne zaman bitecek? Prof. Müftüoğlu'ndan dikkat çeken cevap

Koronavirüs aşılarına her ülke ulaşamıyor ya da uzun süre beklemesi gerekiyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü köşe yazısında, "Aşı savaşı ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt aradı.



"Pandeminin daha ilk gününden bu yana her ülkede ilaca, hastaneye, hatta yoğun bakım ve solunum cihazlarına ulaşma bakımından herkes aynı şansı yakalayamıyor." diyen Prof. Dr. Müftüoğlu, "Bilelim ki aşı üretimi uzun süre yetersiz kalacaktır, aşı savaşları hep gündemde olacaktır." diyerek sürecin hep devam edeceğini yazdı.

İşte, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun o yazısı;

Aşı savaşı ne zaman bitecek?

Pandeminin başından beri hep aynı şeyi tekrarlıyoruz: “Tamam doğru, hepimiz aynı denizdeyiz ama aynı gemide olduğumuzu söylemek pek mümkün değil. Hatta pandemide aynı gemide olanların bile farklı mevkilerde seyahat ettikleri kesin!”Zaten bu nedenle de pandeminin daha ilk gününden bu yana her ülkede ilaca, hastaneye, hatta yoğun bakım ve solunum cihazlarına ulaşma bakımından herkes aynı şansı yakalayamıyor. “PANDEMİ EŞİTSİZLİĞİ” diyebileceğimiz bu kötü gelişmenin en acı, yaralayıcı, yürek kanatıcı sonucu ise şimdi “aşı paylaşımı”nda yaşanıyor. Ve ne üzücüdür ki her zaman olduğu gibi Avrupa ve Amerika yine “Önce ben!” diyor. Hatta “Önce ben”ciler hızlarını alamayıp “Sana daha çok, bana daha az aşı” kavgasına bile girebiliyor. ÖZETİ ŞUDUR: Bilelim ki aşı üretimi uzun süre yetersiz kalacaktır, aşı savaşları hep gündemde olacaktır.