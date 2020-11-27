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Aşı onayı yıl sonu verilebilir!

AB'nin onay için yetkili kurumu Avrupa İlaç Kurumu, henüz hiçbir şirketin onay başvurusu yapmadığını açıkladı.

GÜNDEM 27.11.2020, 20:53
Aşı onayı yıl sonu verilebilir!
Avrupa İlaç Kurumu (EMA), yeni tip koronavirüse ( Covid-19) karşı aşı geliştiren şirketlerin henüz resmi onay başvurusu yapmadığını ancak başvuru halinde ilk onayın yıl sonundan önce verilebileceğini bildirdi.
Aşı ve ilaçlara onay veren Avrupa Birliği (AB) kurumu EMA yetkililerinin, AA muhabirine verdikleri bilgiye göre, Covid-19 aşısı geliştirmek için çalışmalar yürüten şirketlerden hiçbiri henüz pazar onayı için EMA'ya başvuru yapmadı.
EMA, henüz başvuru olmamasına rağmen 3 şirketin üzerinde çalıştığı aşılar hakkında hızlı değerlendirme süreci yürütüyor. Bunlar; Pfizer ile iş birliği yapan BioNTech'in "BNT162b2" aşısı, Oxford Üniversitesi ile iş birliğindeki AstraZeneca'nın "ChAdOx1-SARS-CoV-2" aşısı ve Moderna Biotech Spain adlı şirketin "mRNA-1273" isimli aşısı. 
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