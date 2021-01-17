Aşı olmayana ''vatan haini'' demişti! Bir skandal ifade daha
Daha önce, koronavirüs aşısı olmayı reddedenlere “vatan haini” diyen Prof. Bingür Sönmez, yeni skandal açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü.
GÜNDEM 17.01.2021, 20:41
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Kalp ve damar cerrahı Prof. Bingür Sönmez (69), katıldığı bir TV programında “Ben aşı olmak istemiyorum deme hakkı yok kimsenin. Herkes aşı olmak zorunda. Değil İstanbul, değil Türkiye, bütün dünyanın yüzde 70-80 oranında aşı olmazsa önümüzdeki 4-5 yıl korona pandemisi ile beraberiz. Virüs her yıl mutasyona uğrayacak. Her yıl aşı olacağız” ifadesini kullandı.
Sönmez, “Aşı olmayanlar ne olacak? Hani köpeklere aşınız var mı diye söylüyordu, şimdi artık insanlara sorulacak. Pasaport alamayacaklar, uçağa binemeyecekler, toplu taşımaya giremeyecekler. Aşı olmayanlara yaşama şansı verilmeyecek” ifadesini kullandı.
Sönmez, daha önce katıldığı bir başka programda da “Ben aşı yaptırmam diyenler birer vatan hainidir. Onlara kız bile vermeyeceğiz” sözleriyle her kesimden ve mecradan tepkiler yükselmişti.
Sönmez, “Aşı olmayanlar ne olacak? Hani köpeklere aşınız var mı diye söylüyordu, şimdi artık insanlara sorulacak. Pasaport alamayacaklar, uçağa binemeyecekler, toplu taşımaya giremeyecekler. Aşı olmayanlara yaşama şansı verilmeyecek” ifadesini kullandı.
Sönmez, daha önce katıldığı bir başka programda da “Ben aşı yaptırmam diyenler birer vatan hainidir. Onlara kız bile vermeyeceğiz” sözleriyle her kesimden ve mecradan tepkiler yükselmişti.
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