Aşı: Novavax aşısı Covid-19'a karşı 'yüzde 89,3 etkili'
İngiltere genelinde yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda yeni koronavirüs aşısı Novavax'ın Covid-19'a karşı %89,3 etkili olduğu duyuruldu.
GÜNDEM 29.01.2021, 03:02
BBC Sağlık Editörü Fergus Walsh, Novavax aşısının, İngiltere'de ortaya çıkan virüsün yeni türüne karşı etkili olduğu kanıtlanan ilk aşı olduğunu söyledi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "güzel haber" dediği aşı için İngiltere'deki sağlık yetkililerinin inceleyeceğini ifade etti.
İngiltere aşıdan 60 milyon doz sipariş etti. Aşı, Stockton-on-Tees kentinde üretilecek.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "güzel haber" dediği aşı için İngiltere'deki sağlık yetkililerinin inceleyeceğini ifade etti.
İngiltere aşıdan 60 milyon doz sipariş etti. Aşı, Stockton-on-Tees kentinde üretilecek.
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