Aşı konuşulurken kimse bunu beklemiyordu ! Koronayı yüzde 90 öldürüyor

İngiltere'de Daily Mirror'ın haberine göre; standart maskeler 3 katlıyken, Nottingham Trent Üniversitesinde görevli bir bilim insanı tarafından hazırlanan maskenin nano-bakır antiviral bir katman dahil 5 katlı olduğuna dikkat çekildi.



Deneylerde maskenin 7 saatten uzun süre koronavirüs ve grip virüslerinin yüzde 90'ından fazlasını öldürebildiği, yüzde 99,98 oranında filtreleme özelliğine sahip olduğu iddia edildi.



Maskeyi tasarlayan bilim insanı Dr. Gareth Cave, "Maskenin temas halinde virüsleri etkisiz hale getirdiği kanıtlandı. Antiviral katman ve filtre katmanları virüsü yok ediyor" dedi.

Maskenin aralık ayında satışa sunulması bekleniyor.

