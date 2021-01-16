Aşı geldi, pandemi bitti mi? Prof. Dr. Müftüoğlu yanıtladı

Prof. Dr. Müftüoğlu, Hürriyet'teki bugünkü köşe yazısında "Aşı geldi, pandemi bitti mi?" sorusuna yanıt aradı.

"Bilelim ki aşı pandemiyi baskılayacak, kontrol altına almamızı sağlayacak bir numaralı seçenektir. Ama yine bilelim ki aşılama sonrasında da virüs bizimle birlikte olmaya devam edecek" diyen Prof. Dr. Müftüoğlu, vatandaşların dikkatli olmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizerek şunları ifade etti:

"HAYIR, bitmedi! Bilelim ki aşı pandemiyi baskılayacak, kontrol altına almamızı sağlayacak bir numaralı seçenektir. Ama yine bilelim ki aşılama sonrasında da virüs bizimle birlikte olmaya devam edecek, etkisini muhtemelen “düşük profilli bir kış enfeksiyonu” şeklinde sürdürmeye devam edecektir. Tabii ki daha iyi bir ihtimal de var: Önceki SARS virüsü saldırısında olduğu gibi, bu virüs de kendiliğinden olumlu yönde mutasyonlara uğrayıp ortadan kaybolabilir. Ama görünen o ki bu çok küçük bir ihtimaldir. Ve yine görünen o ki virüs gezegenimizde varlığını sürdürmeye devam edecek, bir kış enfeksiyonu olarak bizimle birlikte yaşamını sürdürecektir. Ne var ki elimizde bu kadar fazla aşı seçeneği ve destek ilacı olduğu sürece önümüzdeki yıllarda bu virüsten korkmamızı gerektirecek bir durumun olmayacağı da aşikârdır."

