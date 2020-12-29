Asgaride kaldı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil etti. Toplantının ardından açıklanan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Rakamlarla ilgili bir diğer tepki de Hak-İş’ten geldi. Rakamla ilgili yazılı bir açıklama yapan Hak-İş, “Gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracı olan asgari ücretteki artış önemli olmakla birlikte, pandemi nedeniyle yaşadığımız olağanüstü koşullar dikkate alındığında beklentileri ve asgari yaşam standardını karşılamaktan uzak kalmıştır” ifadelerini kullandı.

Bir tepki ise gazetemize özel açıklamalarda bulunan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’ndan geldi. Çerkezoğlu, pandemi süreci ile iyiden iyiye olumsuz bir tabloya dönüşen ekonomide elini taşın altına sokması gereken hükümetin bundan kaçtığını kaydetti. Asgari ücretin vergi dışı kalması yönündeki çağrıları hükümetin bir kez daha görmezden geldiğini belirten Çerkezoğlu, “Hükümet işveren ve sermayeden yana tavrını bir kez daha ortaya koydu” dedi.

Rakamın açıklanması sonrası komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, rakama tepki gösterdi. Belirlenen tutarın ülke gerçekliğinden uzak olduğunu kaydeden Türk-İş tarafından, “Yine fedakârlığın asgari ücretlilerden beklendiğini görüyoruz. Hükümetin tercihini dar gelirlilerden yana kullanmadığını görüyoruz” değerlendirmesinde bulunuldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yaptı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. Bir sosyal koruma ücreti olan asgari ücretin çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını ifade ettiğine dikkati çeken Selçuk, 2021’de geçerli olacak asgari ücret rakamını açıkladı: “ 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu. Kasım 2020’de enflasyon yüzde 14,03 gerçekleşmişti. Bu oranın yaklaşık 7 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk. Aylık 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladığımız net asgari ücret, bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. 3 çocuklu ve evli bir işçi için net asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak.”

Brüt asgari ücretin 500 lira 85 kuruşunu SGK primi, 187 lira 82 kuruşunu gelir vergisi, 27 lira 15 kuruşunu damga vergisi, 35 lira 78 kuruşunu işsizlik sigortası primi işçi payı oluşturacak. Yeni yılda asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş olacak. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından oluşacak.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücretin işveren ve hükümet kesimi temsilcileri tarafından oy çokluğuyla belirlendiğini, işçi kesimi olarak alınan karara katılmadıklarını dile getirdi. İşçi kesimi olarak öncelikle çalışanların kendileri ve aileleri için insan onuruna yaraşır gelir elde etmeleri için çaba gösterdiklerini aktaran Irgat, “Komisyonun görevlendirdiği TÜİK, bekar bir işçinin yaşama maliyetini Kasım 2020 itibarıyla 2792 lira olarak belirledi ama bu hesaplamanın içinde ailenin harcamaları da, Aralık ayında gerçekleşecek enflasyon oranı da yoktu. Ayrıca, 2021 yılında temel fiyat artışları da dikkate alınmamıştı bu belirlemede” dedi. Irgat, işveren ve hükümet kesimi temsilcilerinin net 3 bin liranın üzerinde bir rakam teklif etmelerini beklediklerini aktararak, “Birlikte belirledikleri net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır” diye konuştu.

Rakama siyasetten de tepkiler geldi. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, yapılan zammın mazluma umut ışığı olmaktan çok uzak olduğunu ifade etti.

Abdulkadir Karaduman, “Yine asgari ücretli vatandaşımız aldığı 3 ekmeğin birini vergiye, birini faize, birini ailesine almaya devam edecek. Evdeki enflasyon oranı yaklaşık %50 iken asgari ücret artışı %21,56 olarak gerçekleşti. Açlık sınırının altındaki asgari ücret mazlumun sofrasından 1 tabak daha eksiltti” şeklinde konuştu.

