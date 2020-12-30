Asgari ücretli kıdem tazminatı ne kadar? (2021)
Asgari ücretli kıdem tazminatı ücreti 2021 asgari ücretin belirlenmesiyle değişti. İşte, 2021'de uygulanacak asgari ücretli kıdem tazminatı miktarı.
GÜNDEM 30.12.2020, 08:10
Asgari ücretli kıdem tazminatı açıklandı. 2021’de asgari ücretin belirlenmesiyle asgari ücretli çalışanların alacakları kıdem tazminatı da arttı.
Toplam kıdem tazminatı çalışanın son aldığı aylık giydirilmiş brüt ücretin, işyerinde çalışılan yılla çarpılması ile ortaya çıkıyor.
2021’de asgari ücretlinin kıdem tazminatı brüt 3.577.50 lira üzerinden hesaplanarak ödenecek.
Toplam kıdem tazminatı çalışanın son aldığı aylık giydirilmiş brüt ücretin, işyerinde çalışılan yılla çarpılması ile ortaya çıkıyor.
2021’de asgari ücretlinin kıdem tazminatı brüt 3.577.50 lira üzerinden hesaplanarak ödenecek.
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