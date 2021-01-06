Asgari ücretli çalışana kötü haber! O tarihte maaşı kesilecek

Milyonlarca asgari ücretli çalışan Ocak 2021 itibari ile yüzde 21 zam alarak en düşük 2825 TL maaş alacak. Bekar bir işçi geçerli olan bu tutar evlilik ve çocukluluk durumuna göre AGİ ile farklılık gösterecek. Zamlar yeni alınmışken ve hala tartışılırken, vergi dilimi ile ilgili kötü bir haber geldi. Gelirlerin yükselmesi ile birlikte asgari ücret vergi dilimi erken gelecek.

TÜFE’nin yüzde 14 oranında artması ile birlikte ilk vergi dilimi gelir sınırı da yüzde 9 oranında arttı. Fakat asgari ücrete de yüzde 21 oranında zam gelmesi ile asgari ücretli, geçmiş yıllara göre 1 ay daha önce vergi kesintisi yaşamaya başlayacak.

2002 yılında asgari ücret ile vergi diliminin ilk gelir kısmı arasında 15 kat fark vardı. Bu rakam yıllar içerisinde geriledi. 2021 yılında sadece 6 katı orana düşmüş durumda.

Asgari ücretlinin yüzde 20’lik vergi dilimine girmesi ile birlikte daha yüksek kesintiler başlayacak. Bu yıl yüzde 20’lik dilim Ağustos ayında başlayacak. Ağustos ayından itibaren kademeli olarak kesintiler başlayacak.

Yüzde 15’ten 20’ye geçiş bu yıl tüm gelir gruplarını erken etkileyecek.

Öte yandan gerek yıl içinde, gerekse komisyon toplantıları sırasında Türkiye’nin önde gelen üç konfederasyonu duruma itirazını belirtmişti. Asgari ücretten vergi alınmamasını isteyen DİSK, Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları bu dönem bir bildiri yayınlayarak asgari ücretin vergi dışı kalması gerektiğini söylemişti.

