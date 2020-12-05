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Asgari ücrete kaç lira zam gelecek? Zam oranı belli oldu mu?
Emekli, esnaf, memur, işçi, çiftçi başta olmak üzere ülkemizdeki toplumun önemli bir bölümü yoksullaşırken gözler asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Peki 2021'de asgari ücret ne kadar olacak?
GÜNDEM 05.12.2020, 12:53
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığı'nda gerçekleşti.
2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları 4 aşamada yapılacak.
Toplantıya bakan Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ve komisyon üyeleri katıldı.
2020 yılı asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net ise 2 bin 324 lira olarak ödeniyor.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücreti enflasyon tahminleri belirleyecek.
Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak revize etti.
Bu orana göre artış yapılırsa, brüt asgari ücret 3 bin 299 lira 10 kuruş, net ise 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.
Enflasyon, doların önlenemez yükselişi, yaşanan fiyat artışları bir yıllık süre içerisinde asgari ücretlinin mutfağına giren yiyeceği ciddi oranda azalttı.
2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları 4 aşamada yapılacak.
Toplantıya bakan Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ve komisyon üyeleri katıldı.
2020 yılı asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net ise 2 bin 324 lira olarak ödeniyor.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücreti enflasyon tahminleri belirleyecek.
Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak revize etti.
Bu orana göre artış yapılırsa, brüt asgari ücret 3 bin 299 lira 10 kuruş, net ise 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.
Enflasyon, doların önlenemez yükselişi, yaşanan fiyat artışları bir yıllık süre içerisinde asgari ücretlinin mutfağına giren yiyeceği ciddi oranda azalttı.
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