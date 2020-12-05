Asgari ücrete kaç lira zam gelecek? İşçilerin asgari ücret talebi

2020 yılının asgari ücreti belirlenirken, bir önceki yıla göre yüzde 15 zam yapılmıştı ancak hemen ertesi hafta gerek devletin gerekse özel sektörleri yaptıkları zamlar asgari ücretlinin aldığı maaşı, dolar bazında 7 ayda yüzde 25 eritti.

Geçim sıkıntısı yaşayan çalışanlar 2021 yılı için asgari ücret zammını merak ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığı'nda gerçekleşti.

2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları 4 aşamada yapılacak.

Toplantıların ikincisi 15 Aralık'ta, üçüncüsü 22 Aralık'ta yapılacak.

Toplantıya bakan Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ve komisyon üyeleri katıldı.



Asgari ücret için güç birliği yapan işçi temsilcileri insan onuruna yaraşır gelir kaybını telafi eden ve vergi kesintisiyle düşmeyen bir ücret istediler.



2020 yılı asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net ise 2 bin 324 lira olarak ödeniyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücreti enflasyon tahminleri belirleyecek.

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak revize etti.

Bu orana göre artış yapılırsa, brüt asgari ücret 3 bin 299 lira 10 kuruş, net ise 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.



Enflasyon, doların önlenemez yükselişi, yaşanan fiyat artışları bir yıllık süre içerisinde asgari ücretlinin mutfağına giren yiyeceği ciddi oranda azalttı.

