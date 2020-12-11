Asgari ücrete 400 TL zam mı yapılacak? Asgari ücrette flaş gelişme!

2021 yılı itibariyle geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 15 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Yüz binlerce çalışanı yakından ilgilendiren yeni maaşlar ile ilgili tahminler ortaya çıkmaya başladı.

Asgari ücrete 2020 yılı başında yüzde 15.03 zam gelmişti.

Asgari ücretli çalışanlara bu yıl 400 TL ek zam gündemde.

Ekonomistler asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenebileceğini düşünüyor.



Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.

Merkez Bankası 2020 yılı enflasyon tahmininin yüzde 12,1 olarak revize etti.

Eğer merkez bankası rezevrlerine göre bir artış olursa 2021 yılı için asgari ücret brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak

Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması hâlinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak.

Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.

4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.

5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek.

Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.



Bekar 220,62 TLEvli, eşi çalışmayan 264,75 TLEvli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TLEvli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TLEvli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL

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