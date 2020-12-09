Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne kadar olacak

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 4 Aralık'ta yapılmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yaptı.

İşçi, işveren temsilcileri ve hükümet yetkililerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 Aralık'ta 2. toplantı için bir araya gelecek.

3. Toplantı ise Türk-İş ev sahipliğinde 22 Aralık’ta gerçekleştirilecek.



En düşük asgari ücret aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruşa denk geliyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

2020 yılı enflasyon rakamı yüzde 12.1 olarak öngörülüyor.

2021 yılında uygulanacak asgari ücretin yüzde 12’den daha yüksek olma olasılığı ise merak konusu.

Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TOBB’un toplantısında dile getirdiği “acı reçete” sözleri dikkat çekmişti.

Net asgari ücret yüzde 12 artış yapıldığında 2 bin 603 TL, yüzde 15 artış yapıldığında ise 2 bin 673 TL’ye yükselecek.

