Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Patronlara verilen işçiye de verilmeli

Asgari ücret zammı ile gelişmeler milyonlarca işçi tarafından merakla takip ediliyor. 2021'de asgari ücrete zam yapılmasının tek başına yeterli olmayacağını savunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, İşsizlik Sigortası Fonundan patronlara verilen desteğin aynı tutarda işçilere de verilmesi gerektiğini belirtti.



Asgari ücret zammı için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üye 4 Aralık tarihinde masaya oturacak. Asgari ücret halen net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanırken 2021 yılında bu tutarın ne kadar artacağı merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında hali hazırda 2.324 TL olan asgari ücrete 697 TL zam yapılırsa yine asgari ücretin 2.324 lira seviyesinde kalacağını kaydetti. Erdursun, bunun sebebini ise 11 ayda TL değerinin yüzde 30 olduğunu belirterek açıkladı.



"2021'de Asgari Ücrete zam yapılması yeterli olmayacaktır" açıklamasında bulunan SGK Uzmanı Erdursun, "işçilere İşsizlik Sigortası Fonundan patronlara sunulan desteğin aynı tutarda işçilere de verilmesi gerektiğini" ifade etti.

Öte yandan Erdursun, asgari ücrette verginin de sıfıra indirilmesini gerektiğini kaydetti.

