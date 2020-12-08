Asgari ücret zammı ile bu ödemeler de zamlanacak!

Asgari ücret 2021 zammı için milyonlarca çalışan Asgari Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonucu bekliyor. SAdece asgari ücretli çalışanlar değil milyonlarca insan da zam ile birlikte alacakları ödemelerin insani yaşam için düzgün bir şekilde artması bekleniyor. Asgari ücret zammına bağlı olan bu ödemeler içerisinde bir çok sosyal yardım ve destek ödemesi olacak.



4 Aralık’ta başlayan toplantılar Aralık’ın son haftası bitecek. Milyonlarca insan bu zamdan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenecek. Şimdilik ortada net bir rakam olmasa da, bir çok kişi 2600 veya 2700 liralık bir zam beklentisi içinde.

Muhalefet partileri 3000 lira civarında bir ücret beklerken, DİSK yaptığı açıklamada 3800 TL ücret istedi.



Asgari ücretin zamlanması ile birlikte 2021 yılı için yapılacak olan sosyal yardım ve bazı destek ödemeleri de zamlanacak. Bunlar;



Tek geçim kaynağı bu yardımlar olan vatandaşlar asgari ücret ile birlikte düzgün bir şekilde zamlanmasını istiyor. Bunların kaç lira olacağı ise asgari ücret zammı sonrası belli olacak.

