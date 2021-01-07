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Asgari ücret zammı hangi aya yansıyacak? Zamlar hangi ayda verilecek?
Asgari ücretle maaş alan binlerce çalışan "asgari ücret zammı hangi ay maaşına yansıyacak" merak ediyor. İşte ayrıntılar...
GÜNDEM 07.01.2021, 15:31
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları sonucunda belirlendi.
Buna göre, 2021 asgari ücret brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 TL olarak belirlendi.
1 Ocak 2021 tarihi ile verilecek olan 2021 asgari ücret zam artışı, asgari ücretli çalışanların Şubat 2021 tarihli maaşlarına yansıyacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı sonrası 2021 yılı asgari ücretini açıkladı.
Buna göre, 2021 asgari ücret brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 TL olarak belirlendi.
Buna göre, 2021 asgari ücret brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 TL olarak belirlendi.
1 Ocak 2021 tarihi ile verilecek olan 2021 asgari ücret zam artışı, asgari ücretli çalışanların Şubat 2021 tarihli maaşlarına yansıyacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı sonrası 2021 yılı asgari ücretini açıkladı.
Buna göre, 2021 asgari ücret brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 TL olarak belirlendi.
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