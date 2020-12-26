Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısı ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında 4 Aralık tarihinde toplanmıştı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan konsorsiyum üçüncü toplantısını 22 Aralık Salı günü Türk-İş'in ev sahipliğinde yaptı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Bakanlıkta yapılacak son toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

Asgari ücret komisyonu 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor.

Her yıl genellikle yıl sonu toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu yılda Aralık ayında toplanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücret maaşı belirleme konusunda kaç toplantı yapacağı konusuna sınırlama olmasa da son 10 yılda yapılan toplantılara bakıldığında genellikle 4 toplantı yaptığı, bazen de 3 toplantıda sonuç aldığı görüldü.

