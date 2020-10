Asgari ücret oranı belli oldu mu? 2021 asgari ücret ne kadar olacak?

Mutfak masraflarının yanı sıra tüketicinin ihtiyacı olduğu her alanında artış gösteren fiyatlar asgari ücret ile geçimini sağlayan milyonlarca çalışanın yaşamını daha da kötüleştirmeye devam ediyor.

Merkez Bankası'nın enflasyon oranının açıklanmasının ardından milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret pazarlığında geri sayım başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yüzde 8,9 seviyesinde olan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak açıkladı.

Önümüzdeki yılın asgari ücretini belirlemek için görüşmelerin Aralık ayının ilk haftası başlanması bekliyor.

Geçen yıl asgari ücrete yüzde 15,03 yani brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmişti.

Brüt Ücret 2.943,00 TLSigorta Primi İşçi Payı 412,02 TLİşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 29,43 TLGelir Vergisi Matrahı 2.501,55 TLGelir Vergisi 375,23 TLDamga Vergisi 22,34 TLKesintiler Toplamı 839,02 TLAGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 220,73 TL

TOPLAM NET ÜCRET 2.324,70 TL

Merkez Bankası yaptığı açıklamayla asgari ücretli çalışanların ne kadar maaş alacağına dair tahmini bir rakam revize etmiş ve tahmini enflasyon oranını açıklamıştı.

Asgari ücret ödemelerinde zam beklentileri sürerken uzmanlar 2020 yılı başında kararlaştırılan zam oranının yıl sonuna kadar eridiğine dikkat çekiyor.

Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi ihtimal olarak görülüyor.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK bir araya gelerek bütün ücretlerden asgari ücrete tekabül eden kısmın vergiden muaf olmasını istemişti. Bu yıl üç sendika asgari ücret konusunda da birlikte çalışacak mı henüz bilinmiyor.

Asgari ücret; çalışanların yaşamı için gerekli temel ihtiyaçlarını (barınma, yeme, içme, sağlık, giyinme, ulaşım vs.) karşılayabilmesi için, işvereni tarafından çalışmasına karşılık verilen en düşük ücret anlamına geliyor.

Bu ücret hangi iş kolunda çalışırsa çalışsın işçinin alacağı minimum fiyattır ve her sene devletin çeşitli koşullara göre belirlediği oranlarda zamlanlanmaktadır.

Asgari ücretin belirlendiği komisyonda yasa gereği 5 işçi, 5 işveren ve 5 devlet temsilcisi bulunmakta.

Asgari ücretlilerin gelir vergisi oranı yüzde 15 ancak asgari geçim indirimi ile verginin bir bölümü iade ediliyor.

AK Parti iktidarında önü alınamayan ekonomik krizler, yüksek enflasyon, temel tüketim ürünleri vatandaşın belini büküyor.

2020 yılında asgari ücrete yapılan zam ücretlinin gelirini kağıt üzerinde artırsa da 2020 başından bu yana ücretlinin alım gücü zam karşısında adeta pul oldu.

Açlık sınırı 2 bin 482, yoksulluk sınırının 8 bin 86 lira olduğu ülkemizde, nüfusun yüzde 43'ü asgari ücretle geçinirken 10 milyona yakın kişi sosyal yardımlardan faydalanıyor.

Geçimini asgari ücretin bile altında sağlamak zorunda kalanların sayısı 5 milyondan fazla.

Bu yılın başında maaşıyla 4 çeyrek altın alabilen asgari ücretli bugün ancak 3 çeyrek altın alabiliyor.

18 yıldır iktidarda olan ve işçiyi memuru enflasyona karşı ezdirmedik diye açıklamalarda bulunan AK Parti döneminde TL’deki tarihi değer kaybı devam ediyor.

Dolar kuru her gün yeni bir rekorla artışını sürdürürken olan yine asgari ücrete oldu.

Eriyen asgari ücret 300 doların altına düştü.