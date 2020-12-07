Asgari ücret o belediyede 3 bin 100 lira oldu!

2021 asgari ücret rakamını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 4 Aralık tarihinde yaptı. Asgari ücret toplantısının ikincisi 15 Aralık'ta, üçüncüsü 22 Aralık'ta yapılacak.

Asgari ücret halihazırda net 2 bin üçyüz 24 lira olarak uygulanıyor. İşçiler bu ücret ile bir ailenin geçmini sağlamasının zor olduğunu vurgulayarak hükümetten buna göre bir rakamla masaya gelmesini istiyor. Ayrıca sendikalar asgari ücret için uygulanan verginin de kaldırılmasını istiyor.

2021 yılı asgari ücret görüşmeleri sürerken anamuhalefet partisi CHP asgari ücret olarak rakamının 3 bin 100 lira olmasını istedi. CHP'nin yaptığı o açıklama sonrasında Manisa'nın CHP'li Akhisar Belediyesi, asgari ücretin 2021 yılında 3 bin 100 liradan az olmayacağını duyurdu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021 yılında yüzler gülsün diye belediyemizde çalışan emekçilerimizin asgari ücreti 3.100 TL’den az olmayacak. Darısı tüm Türkiye’deki emekçi kardeşlerimizin başına" dedi.



Akhisar Belediyesi'nin ardından CHP’li Kırşehir Belediyesi’nde en düşük maaş 3 bin liraya yükseltildi. Belediyeyi 462 milyon lira borçla devraldıklarını hatırlatan Kırşehir Belediye Bakanı Selahattin Ekicioğlu, uyguladıkları tasarruflarla her ay 3 milyon lira zarar eden belediyeyi, her ay 2 milyon lira kâra geçirdiklerini söyledi.

Sendika temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda çalışanlara yapılan zamları açıklayan Ekicioğlu, “Çalışanlarımıza yüzde 15 ve yüzde 35 arasında değişen zamlar yaptık. Zamlarda yapılan artışların genel ortalaması ise yüzde 25’i buldu. Sosyal haklar da dahil edildiğinde işçilerimize yüzde 40’a varan bir zam yapmış olduk.

