Reklam

Son Dakika

Asgari ücret o belediyede 3 bin 100 lira oldu!

Asgari ücret görüşmeleri devam ederken Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlu, 2021 yılı için belediyede çalışan işçilerin asgari ücretinin 3 bin 100 liradan az olmayacağını duyurdu.

GÜNDEM 07.12.2020, 11:05
2
Asgari ücret o belediyede 3 bin 100 lira oldu!
2021 asgari ücret rakamını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 4 Aralık tarihinde yaptı. Asgari ücret toplantısının ikincisi 15 Aralık'ta, üçüncüsü 22 Aralık'ta yapılacak.
Asgari ücret halihazırda net 2 bin üçyüz 24 lira olarak uygulanıyor. İşçiler bu ücret ile bir ailenin geçmini sağlamasının zor olduğunu vurgulayarak hükümetten buna göre bir rakamla masaya gelmesini istiyor. Ayrıca sendikalar asgari ücret için uygulanan verginin de kaldırılmasını istiyor.
2021 yılı asgari ücret görüşmeleri sürerken anamuhalefet partisi CHP asgari ücret olarak rakamının 3 bin 100 lira olmasını istedi. CHP'nin yaptığı o açıklama sonrasında Manisa'nın CHP'li Akhisar Belediyesi, asgari ücretin 2021 yılında 3 bin 100 liradan az olmayacağını duyurdu.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021 yılında yüzler gülsün diye belediyemizde çalışan emekçilerimizin asgari ücreti 3.100 TL’den az olmayacak. Darısı tüm Türkiye’deki emekçi kardeşlerimizin başına" dedi.

Akhisar Belediyesi'nin ardından CHP’li Kırşehir Belediyesi’nde en düşük maaş 3 bin liraya yükseltildi. Belediyeyi 462 milyon lira borçla devraldıklarını hatırlatan Kırşehir Belediye Bakanı Selahattin Ekicioğlu, uyguladıkları tasarruflarla her ay 3 milyon lira zarar eden belediyeyi, her ay 2 milyon lira kâra geçirdiklerini söyledi.
Sendika temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda çalışanlara yapılan zamları açıklayan Ekicioğlu, “Çalışanlarımıza yüzde 15 ve yüzde 35 arasında değişen zamlar yaptık. Zamlarda yapılan artışların genel ortalaması ise yüzde 25’i buldu. Sosyal haklar da dahil edildiğinde işçilerimize yüzde 40’a varan bir zam yapmış olduk.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 07 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Karagümrük 11 17
6. Göztepe 10 15
7. Konyaspor 10 15
8. Gaziantep FK 10 15
9. Başakşehir 11 15
10. Kasımpaşa 11 15
11. Malatyaspor 10 13
12. Antalyaspor 11 13
13. Rizespor 10 12
14. Trabzonspor 10 12
15. Hatayspor 8 12
16. Sivasspor 9 9
17. Erzurumspor 10 9
18. Kayserispor 10 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 10 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 12 24
2. Altınordu 12 23
3. Adana Demirspor 11 21
4. Tuzlaspor 11 21
5. Samsunspor 11 20
6. Giresunspor 12 20
7. İstanbulspor 11 18
8. Altay 11 17
9. Bursaspor 12 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Menemen Belediyespor 11 13
12. Ümraniye 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Adanaspor 9 12
15. Bandırmaspor 12 12
16. Boluspor 11 10
17. Ankaraspor 11 8
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 11 22
4. Leicester City 11 21
5. M. United 10 19
6. Man City 10 18
7. West Ham 11 17
8. Southampton 10 17
9. Everton 11 17
10. Wolverhampton 11 17
11. Crystal Palace 11 16
12. Aston Villa 9 15
13. Newcastle 10 14
14. Leeds United 11 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 10 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 11 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Cádiz 12 18
6. Sevilla 10 16
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Elche 10 14
11. Deportivo Alaves 12 14
12. Athletic Bilbao 11 13
13. Eibar 11 13
14. Getafe 11 13
15. Celta de Vigo 12 13
16. Valencia 11 12
17. Levante 11 11
18. Osasuna 11 11
19. Real Valladolid 12 10
20. Huesca 12 8