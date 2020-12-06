Asgari ücret için patronlar yine tehdit etti!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 4 Aralık 2020’de Çalışma Bakanlığı ev sahipliğinde ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Asgari ücretin ilk toplantısında işçiler insanca yaşam için ücret talebinde bulunurken bu yıl patronların geçen seneki gibi tehdidi dikkat çekti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında patronları, yani işveren kesimi temsil eden TİSK'in asgari ücrete yüksek zammın işsizlik oluşturacağı tezi tepki çekti.

Patronların koronavirüs salgınında büyük darbe aldığını buna rağmen istihdamı koruduğunu belirten TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "Çalışanlara ödenecek en alt limiti ifade eden asgari ücret belirlenirken ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.” diyerek asgari ücretin yüksek tutulmamasını hükümetten talep etti.

Koç ayrıca yüksek asgari ücretin yeni istihdamların önünü kapatacağını ve kayıt dışına teşvik edeceği iddiasını ortaya attı.

Patronlar geçen sene de asgari ücret komisyonunda yine işçileri ve hükümeti 'işsizlik' üzerinden tehdit ederek "Yüzde 12'lik bir zam, ancak devletin asgari ücrete sağladığı 100 liralık desteğin 200 liraya çıkarılması şartıyla makul karşılanabilir. Yani 2 bin 262 liralık bir asgari ücret 200 liralık destekle uygun olabilir. Devletin asgari ücrete desteği yıllardır hiç değişmedi, hep 100 lirada kaldı. Destek 200 liraya çıkarılmazsa yüzde 12 gibi bir zam işveren için de işsizler için de ülke için de iyi olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

