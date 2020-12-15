Asgari ücret için olası 5 senaryo! En yüksek olasılık 3 bin lira
2021 yılında uygulanabilecek asgari ücret zammına ilişkin olası 5 senaryo hesaplanırken bu hesaplamaların artış oranlarının yüzde 12 ile yüzde 29 arasında olabileceği üzerinde duruldu.
GÜNDEM 15.12.2020, 20:56
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Derlediği haberle 2021 yılında uygulanacak asgari ücrete dair olasılıkları aktaran Hürriyet yazarı Ahmet Karabıyık, "Her ne kadar müzakereler devam ederken tahminde bulunmak zor olsa da, artış oranının yüzde 12 ila, yüzde 29 arasında olabileceğini varsayarak beş farklı net ücret üzerinden hesaplamalar yaptık" ifadesini kullandı.
İşte Karabıyık'ın, tahminleri şöyle:
Yüzde 12 zam oranı ile net 2600 olduğunda 275 TL artış, AGİ ise 246.90 TL oluyor.
Yüzde 16 zam oranı ile net 2700 olduğunda 376 TL artış, AGİ ise 256.43 TL oluyor.
Yüzde 20 zam oranı ile net 2800 olduğunda 475 TL artış, AGİ ise 265.88 TL oluyor.
Yüzde 25 zam oranı ile net 2900 olduğunda 575 TL artış, AGİ ise 275.40 TL oluyor.
Yüzde 29 zam oranı ile net 3000 olduğunda 675 TL artış, AGİ ise 284.85 TL oluyor.
İşte Karabıyık'ın, tahminleri şöyle:
Yüzde 12 zam oranı ile net 2600 olduğunda 275 TL artış, AGİ ise 246.90 TL oluyor.
Yüzde 16 zam oranı ile net 2700 olduğunda 376 TL artış, AGİ ise 256.43 TL oluyor.
Yüzde 20 zam oranı ile net 2800 olduğunda 475 TL artış, AGİ ise 265.88 TL oluyor.
Yüzde 25 zam oranı ile net 2900 olduğunda 575 TL artış, AGİ ise 275.40 TL oluyor.
Yüzde 29 zam oranı ile net 3000 olduğunda 675 TL artış, AGİ ise 284.85 TL oluyor.
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