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Asgari ücret için dikkat çeken çıkış! "Vatandaş geçinemiyor"

Asgari ücret için hükümete yakınlığı ile bilinen Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nden dikkat çeken bir çıkış geldi.

GÜNDEM 10.12.2020, 10:13
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Asgari ücret için dikkat çeken çıkış!
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Başkanı Ali Özcan katıldığı yayında önemli gündem maddelerine değindi. Ali Özcan, asgari ücretin artması gerektiğini de belirtti.

ASKON Kayseri başkanı Ali Özcan, işverenin ve çalışanların mevcut durumunu iyi değerlendirmek gerektiğini belirtti. Özcan, “Asgari ücreti ele aldığımızda firmaların gücü işçi maaşlarının yüksek artışına yetmeyebilir. Bir firmanın 80 çalışanı varsa ciddi bir artış durumu olduğunda firmalar eleman azaltma yoluna gidebilir. Mevcut duruma bakıyoruz, hayat şartlarına bakıyoruz, asgari ücret de yetersiz. İşveren de haklı; asgari ücreti artırırsan işveren altından kalkamıyor. Artmazsa vatandaş bu bütçe ile geçinemiyor. Hepimiz ev geçindiriyoruz. Bundan birkaç sene evvel marketten yaptığımız alışveriş ile güncel alışveriş giderlerimizi kıyasladığımızda şu an yeterli olmadığını görebiliyoruz. Her iki tarafında sesine kulak vermek lazım. Bu dönemde radikal olabilecek bir şekilde asgari ücretin çok ciddi miktarda artmasından tarafız. Asgari ücretten alınan bir vergi söz konusu. Bir kişinin asgari ücreti 2350 TL iken aynı kişi için işverenden çıkan tutar 3500 TL. İşverenin cebinden zaten ciddi bir rakam çıkıyor. İşveren vergisi, giderleri derken bu ücretleri ödüyor. Ben bu dönemde aradaki farkı yani takribi 1200 lirayı devlete paylaşmayı teklif ediyorum. Bu doğrultuda zaten asgari ücret 3. 000 TL olacaktır. İşveren için de bu durum bir yük teşkil etmemiş olacaktır.” dedi.

Ali Özcan, “Vatandaş bu asgari ücret ile geçinemiyor. Hayat pahalılığı arttı. Bundan iki yıl evvelki giderlerimizle şimdikiler aynı değil. Hakeza işverenler açısından da pandemi döneminde işçi çıkartmamak için işverenler elinden geleni yapıyor. Asgari ücret teklifleri komisyonda görüşülürken çalışanlar işverene yükleniyor ancak şu an çok zor durumda olan işverenler var. ‘İşçilerin maaşını ödeyim, ben kazanmasam da olur’ diyen işverenlerimiz var. İşverenin bu açıdan işçisini koruduğuna şahit olduk. Muhakkak kötü olayları da gördük ancak bu geneli kapsayan bir davranış biçimi değil. Bu manada hem işverenin ihtiyacını gidermek hem de çalışanın alın terinin karşılığını vermek adına böyle bir taksim yapılmasının uygun olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
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