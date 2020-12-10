Asgari ücret erimeye devam ediyor! 10 yıl sonra 300 doların altına indi

Milyonlarca çalışan tarafından merakla beklenen 2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesi yönünde çalışmalar devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk olarak 4 Aralık tarihinde toplanmıştı. İlk toplantıdan karar çıkmazken gözler ikinci toplantıya çevrildi. Çalışanların meraklı bekleyişi devam ederken kurlardaki gelişime bağlı olarak, halen yürürlükte olan asgari ücretin döviz cinsinden değeri de erimeye devam ediyor.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre 2020 yılı Ocak ayında 392 dolara denk gelen 2 bin 324 liralık asgari ücret, yılın sonunda 296.8 dolara düştü.

Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye’ye en yakın asgari ücret 371 dolar ile Bulgaristan'da uygulanıyor. En yüksek asgari ücret tutarı ise 2 bin 548 dolar ile Lüksemburg’da uygulanıyor.

Asgari ücretin belirlenmesinde teknik olarak TÜİK'in yaptığı ve genellikle Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında sunulan bir işçinin kalori ihtiyacına bağlı olarak aylık geçim için yapması gereken harcama önemli rol oynuyor. TÜİK bu hesaplamayı, hafif, ota ve ağır işlerde çalışan bireylerin günlük kalori tüketimine bağlı olarak hesaplıyor. Hangi besin gruplarını baz aldığı açıklanmamakla birlikte genel olarak resmi bir nitelik taşıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 15 Aralık’ta TİSK’te, 22 Aralık’ta ise TÜRKİŞ’te yapacak.

